Sant’Antonio Abate la benedizione degli animali riempie il sagrato della SS Annunziata

Il 18 gennaio 2025, a Sabaudia, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. L’evento si è svolto nel sagrato della Chiesa della Santissima Annunziata, diventato punto di ritrovo per numerose famiglie con i loro animali, in un’atmosfera di rispetto e comunione. La cerimonia rappresenta un momento importante di devozione e di cura per gli animali e le comunità locali.

Sabaudia, 18 gennaio 2025 – In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, il sagrato della Chiesa della Santissima Annunziata si è trasformato in un luogo di incontro e condivisione, animato da decine di famiglie e dai loro animali. Una partecipazione ampia e variegata ha accompagnato la benedizione celebrata da don Massimo Castagna, che ha richiamato il valore simbolico della ricorrenza, tradizionalmente legata alla protezione degli animali e al rapporto tra uomo e natura. Cani e gatti hanno condiviso lo spazio con cavalli, conigli e persino un’anatra, offrendo un colpo d’occhio insolito e partecipato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sabato, sulla piazza antistante la chiesa di Ravaldino in Corso Diaz, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali domestici in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e delle campagne. L’evento, organizzato dalla parrocchia, ha rappresentato un momento di ascolto e rispetto per le creature che condividono la vita dell’uomo, mantenendo viva una tradizione radicata nel territorio.

Sant'Antonio Abate, tra storia e leggenda: è il giorno dei falò e della benedizione degli animali

Sant'Antonio Abate è una figura importante nella tradizione italiana, celebrata il 17 gennaio. La giornata è caratterizzata dalla tradizionale benedizione degli animali e dai falò, simboli di protezione e purificazione. La figura di Sant'Antonio, tra storia e leggenda, è legata anche al dono del fuoco agli uomini e alla protezione degli animali domestici, rappresentando una ricorrenza radicata nella cultura popolare.

