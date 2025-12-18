Madonnina collocata sul portale della chiesa della Ssma Trinità | le proposte per illuminarla
La Madonnina sul portale della chiesa della Ss.ma Trinità rappresenta un simbolo spirituale e architettonico della città. Recentemente, sono emerse diverse proposte per valorizzarla attraverso nuove illuminazioni, suscitando l’interesse e il dibattito tra i cittadini. Un nostro lettore ci ha contattato per condividere opinioni e spunti, desideroso di avviare un confronto aperto e senza pregiudizi sulla situazione dei lavori in piazza Trento e Trieste a Chieti.
Un lettore ci scrive con l'intento di creare uno scambio di opinioni libere e senza alcun fine sulla situazione dei lavori in piazza Trento e Trieste a Chieti.L'altra sera in una mia passeggiata ho notato per l'ennesima volta che la Madonnina collocata sul portale della Chiesa è senza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Le origini del presepe tra iconografia e storia e visita guidata con ArteMind, Oltremuseo e chiesa della SS.Trinita'
Leggi anche: La chiesa della Santissima Trinità si fa teatro della performance artistica di Andrea Mario Bert
Collecchia ritrova la sua statua La Madonnina di nuovo in chiesa - Così bene, che non sembra nemmeno più lei e alcuni parrocchiani sono un po’ preoccupati. lanazione.it
Chiesa, celebrazioni 100 anni Opera della Madonnina del Grappa - "Abbiamo bisogno di riconoscere le radici buone della nostra cultura, del nostro tessuto sociale e della nostra esperienza cristiana per alimentare un surplus di creatività e di coraggio necessari per ... ansa.it
Restaurata a Firenze la Madonna del Latte della chiesa di Sant’Ambrogio - L'opera, attribuita al maestro trecentesco della Cappella Rinuccini, è stata restaurata grazie al sostegno di Friends of Florence ... intoscana.it
Capo d’Orlando, collocata al Santuario la “Madonnina ritrovata” E' tornata ieri, dopo cento anni, al Santuario di Capo d'Orlando la statua, presumibilmente originale, della Madonna Patrona della cittadina, celebrata con una processione partita alle 19,30 dalla - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.