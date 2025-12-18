Madonnina collocata sul portale della chiesa della Ssma Trinità | le proposte per illuminarla

La Madonnina sul portale della chiesa della Ss.ma Trinità rappresenta un simbolo spirituale e architettonico della città. Recentemente, sono emerse diverse proposte per valorizzarla attraverso nuove illuminazioni, suscitando l’interesse e il dibattito tra i cittadini. Un nostro lettore ci ha contattato per condividere opinioni e spunti, desideroso di avviare un confronto aperto e senza pregiudizi sulla situazione dei lavori in piazza Trento e Trieste a Chieti.

