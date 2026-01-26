Dopo ventidue turni di campionato, Stefano Moreo si distingue come il miglior marcatore del Pisa in Serie A. Una sorpresa che sottolinea l’impegno e la crescita del giocatore nel corso della stagione. Questa posizione rappresenta un risultato importante sia per lui che per la squadra, evidenziando il suo ruolo centrale nel percorso del Pisa in questo campionato.

Chi l’avrebbe mai detto che, dopo ventidue giornate di campionato, il capocannoniere del Pisa in Serie A sarebbe stato Stefano Moreo? Probabilmente nessuno. Il calciatore classe 1993, alla sua prima apparizione nel massimo campionato italiano, dopo anni e anni di cadetteria, si è fatto trovare più che pronto al grande appuntamento. Una doppietta contro il Torino, una rete con il Cagliari quindi un’altra doppietta, a San Siro contro l’Inter. Manca ancora il gol all’Arena. Chissà che non arrivi già sabato, contro il Sassuolo. Gol su calcio di rigore, di ribattuta, da finalizzatore, da fuori area con il sinistro e di testa tagliando sul primo palo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Re Stefano. Al top fra gli italiani

Leggi anche: Tragedia in Nepal: morti gli alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato

Leggi anche: Morti in Nepal gli alpinisti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, altri italiani dispersi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Your Idol (Il tuo Idol) K-POP Demon Hunters - Italian Version

Argomenti discussi: Re Stefano. Al top fra gli italiani; Poker Live 20 gennaio 2026: Tantillo parte forte al Main Event Merit Championship; Don Gerlando Re, la Chiesa di Agrigento apre il cammino verso la beatificazione.

Re Stefano. Al top fra gli italianiChi l’avrebbe mai detto che, dopo ventidue giornate di campionato, il capocannoniere del Pisa in Serie A sarebbe stato ... lanazione.it

SARA CASASOLA E STEFANO VIEZZI SI LAUREANO CAMPIONI ITALIANI CICLOCROSS Medaglie d'argento per Grigolini tra gli Juniores e di bronzo per Cafueri tra gli Under 23. Sfiorano una medaglia Colledani, Tambosco e Rizzi Questo e molto altro nel n - facebook.com facebook