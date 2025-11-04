Tragedia in Nepal | morti gli alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato
ABBONATI A DAYITALIANEWS La conferma ufficiale della Farnesina. Sono stati ritrovati senza vita Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi da giorni in Nepal. La Farnesina ha confermato questa mattina la notizia con una nota ufficiale: « Il loro decesso è stato accertato dalle autorità locali ». La scomparsa durante la scalata al Panbari. I contatti con i due alpinisti si erano interrotti venerdì 31 ottobre, mentre stavano tentando l’ascensione del picco Panbari, una vetta remota e impegnativa dell’Himalaya. Secondo le prime informazioni, Caputo e Farronato erano stati sorpresi da forti nevicate mentre si trovavano al Campo 1, a circa 5. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
+++ TRAGEDIA IN NEPAL, LA FARNESINA CONFERMA: MORTI 2 DEGLI ALPINISTI ITALIANI DISPERSI +++ - facebook.com Vai su Facebook
Trovati morti Stefano Farronato e Alessandro Caputo: i due alpinisti italiani non ce l'hanno fatta. Tragedia in Nepal - I due italiani dispersi sul Panbari, vetta in Nepal, sono stati trovati nelle scorse ore purtroppo senza vita. Segnala ildolomiti.it
Nepal, morti i due alpinisti italiani dispersi - Alessandro Caputo, di Milano, e Stefano Farronato, di Bassano del Grappa, soorpresi da forti nevicate. Secondo altoadige.it
Autorità Nepal: morti i due alpinisti italiani dispersi - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Ferronato, dispersi sul monte Panbari nel Nepal occidentale. Lo riporta rainews.it