Morti in Nepal gli alpinisti Alessandro Caputo e Stefano Farronato altri italiani dispersi

Purtroppo è arrivata la tragica ufficialità. Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, che erano dispersi da diversi giorni sul massiccio del Manaslu, insieme ad altri connazionali.Nepal, morti due alpinisti italianiI due. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Anche l’ex direttore del Soccorso alpino valdostano era nell’Himalaya nepalese, dove sono morti tre italiani: “Aspettavamo 30 centimetri di neve, ne sono scesi 70. Le valanghe erano ovunque" - facebook.com Vai su Facebook

#Nepal, chi erano alpinisti morti sul Panbari e al campo base Yalung Ri - X Vai su X

Alpinisti italiani Nepal, cinque morti in due separati incidenti: fra loro Alessandro Caputo, Stefano Farronato il fotografo Paolo Cocco - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ... Secondo ilmessaggero.it

Nepal, cinque italiani tra gli alpinisti morti per le nevicate record: «Stefano Farronato era nella tenda con Alessandro Caputo» - Una sacca blu, una coperta di lana a quadri scozzesi, un bastoncino rosso. ilgazzettino.it scrive

Chi sono Alessandro Caputo e Stefano Farronato, due degli alpinisti italiani morti in Nepal - Dei due alpinisti italiani in Nepal, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, è stata data la notizia della morte stamani quando sono stati avvistati i loro corpi. Da tg.la7.it