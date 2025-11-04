Morti in Nepal gli alpinisti Alessandro Caputo e Stefano Farronato altri italiani dispersi

Purtroppo è arrivata la tragica ufficialità. Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, che erano dispersi da diversi giorni sul massiccio del Manaslu, insieme ad altri connazionali.Nepal, morti due alpinisti italianiI due. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

