Ratti tra tradizione e futuro | nuove tecniche in produzione

Ratti, storica azienda del distretto tessile comasco fondata nel 1945, ha saputo mantenere la propria eccellenza attraverso l’adozione di nuove tecniche di produzione. In un settore in continuo cambiamento, l’azienda coniuga tradizione e innovazione, garantendo qualità e creatività ai propri clienti. Questo equilibrio tra passato e futuro permette a Ratti di affrontare con successo le sfide di un mercato in evoluzione, preservando la propria identità e leadership nel settore tessile.

QUAL È il segreto per preservare la propria eccellenza attraverso ottant’anni di storia, ancor più nel bel mezzo di congiunture complesse, come quella che sta attualmente sperimentando il settore del tessile? Per Ratti, realtà storica del distretto tessile comasco – fondata da Antonio Ratti nel 1945 e specializzata nella realizzazione di tessuti e accessori stampati per le più celebri maison della moda, nonché per il mondo dell’interior design e dell’arredamento – la parola chiave è innovazione. Innovare vuol dire, infatti, continuare a investire nel futuro, unendo tradizione artigianale e avanguardia tecnologica per rispondere alle sfide di un mercato globale in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

