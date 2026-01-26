Rapporti distesi? Wanda Nara è una bugiarda patologica | Mauro Icardi accusa l’ex moglie di avergli sottratto 7 milioni La replica | Concentrati sul calcio

Recenti dichiarazioni di Wanda Nara e Mauro Icardi riaccendono il confronto tra i due. L’ex coppia si trova al centro di accuse e risposte pubbliche, mentre si susseguono commenti sulla loro relazione e sui problemi finanziari. In questo contesto, si evidenzia come le vicende personali continuino a influenzare la loro immagine pubblica, con ciascuno che cerca di difendersi e di riprendere il proprio spazio mediatico.

Scoppia l’ennesima guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Negli scorsi giorni la showgirl aveva rilasciato alcune dichiarazioni a “ MasterChef Celebrity”, raccontando che il rapporto con l’ex coniuge era migliorato dopo anni di tensione. Le sue parole, però, non hanno trovato la conferma del calciatore. Anzi, l’argentino ha attaccato l’ex moglie con una serie di Stories su Instagram. Icardi ha smentito le parole di Wanda, accusandola di essere una bugiarda patologica. Secondo l’argentino, Nara starebbe manipolando la realtà per far apparire i fatti sotto una luce differente. Nello sfogo affidato ai social, il calciatore ha scritto: “È sorprendente che la gente continui a crederle, non per quello che dico io, ma per quello che dimostrano le sue stesse azioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mauro Icardi attacca la ex Wanda Nara: «Bugiarda patologica, mi ha rubato 7 milioni di euro». E lei lo sbeffeggiaRecenti dichiarazioni hanno riacceso la tensione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, con accuse reciproche che hanno attirato l’attenzione dei media.

Icardi duro su Wanda Nara: “Bugiarda patologica, mi ha rubato 7 milioni di euro”L'episodio tra Mauro Icardi e Wanda Nara si intensifica, con il calciatore che sui social rivela accuse gravi nei confronti dell'ex compagna.

