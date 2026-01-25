Mauro Icardi attacca la ex Wanda Nara | Bugiarda patologica mi ha rubato 7 milioni di euro E lei lo sbeffeggia

Recenti dichiarazioni hanno riacceso la tensione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, con accuse reciproche che hanno attirato l’attenzione dei media. I due ex coniugi si sono confrontati pubblicamente in modo diretto, dando vita a un nuovo capitolo di controversie personali. Questo episodio evidenzia come le vicende private possano influenzare l’immagine pubblica di figure note nel mondo dello sport e dello spettacolo.

Dopo un periodo di tregua, Wanda Nara e Mauro Icardi tornano a farsi guerra. I due si sono affrontati in un botta e risposta pesantissimo. Tutto è iniziato da alcune dichiarazioni della conduttrice, 39 anni, di "MasterChef Celebrity", che hanno mandato su tutte le furie l'ex marito 32enne. «È una bugiarda patologica», ha detto con tono piccato. Sia la showgirl che il calciatore argentino, dopo una relazione durata 10 anni e il divorzio nel 2025, hanno voltato pagina. Eppure, qualche questione in sospeso è ancora capace di generare tempesta. Le parole di Icardi Intervistata dal settimanale Intrusos, Wanda ha dichiarato di sentire regolarmente Icardi anche dopo il divorzio. 🔗 Leggi su Leggo.it

