Icardi duro su Wanda Nara | Bugiarda patologica mi ha rubato 7 milioni di euro

L'episodio tra Mauro Icardi e Wanda Nara si intensifica, con il calciatore che sui social rivela accuse gravi nei confronti dell'ex compagna. In un messaggio diretto, Icardi sostiene che Wanda Nara avrebbe mentito e sottratto milioni di euro, alimentando una tensione pubblica già nota. Questa vicenda evidenzia le complesse dinamiche personali tra i due, così come le implicazioni legali e finanziarie in gioco.

La tregua tra Mauro Icardi e Wanda Nara è già finita. Dopo le ultime dichiarazioni della conduttrice, il calciatore esplode sui social con accuse pesantissime: "Mi ha denunciato falsamente per violenza e mi ha sottratto milioni. Per me non sarà mai parte della mia famiglia". Lei replica: "Non paghi il mantenimento".🔗 Leggi su Fanpage.it

