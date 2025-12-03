Maltratta e rapina l’ex fidanzata | arrestato un egiziano

Ha aggredito l’ex fidanzata poi l’ha rapinata della borsa e ha tentato di scappare, invano. È stato bloccato dalla polizia e arrestato. È accaduto il 2 dicembre in un bar di via Colombo e in manette è finito un 20enne egiziano. Anche davanti ai poliziotti lo straniero ha manifestato chiara. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

