Brescia 72enne accoltellato per rapina | arrestato egiziano

Il cittadino egiziano, con precedenti, avrebbe estratto dalla tasca dei pantaloni un piccolo coltello ferendo la vittima al volto e a una mano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Brescia, 72enne accoltellato per rapina: arrestato egiziano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Brescia, 72enne aggredito in strada con un coltello e ferito al volto, arrestato il rapinatore - facebook.com Vai su Facebook

"Scusi, ha due euro?", poi la folle violenza: accoltellato al volto e rapinato - Anziano di 72 anni ferito con un coltello in via Volturno: fermato poco dopo un 36enne con precedenti, trovato ancora con la refurtiva ... Riporta bresciatoday.it

Rapina brutale a un anziano a Brescia, l'aggressore lo accoltella al volto per un cellulare e 2 euro - Un 36enne pregiudicato è stato arrestato dai Carabinieri a Brescia per rapina aggravata e lesioni ai danni di un anziano in via Volturno. Lo riporta virgilio.it

Brescia, anziano gli nega 2 euro di elemosina: pregiudicato sferra un coltellino, lo ferisce alle mani e gli ruba il cellulare - L’autore della rapina, un 36enne egiziano, fermato e arrestato dai carabinieri ... Come scrive ilgiorno.it

Brescia: aggredisce e rapina un anziano, arrestato un 36enne - a Brescia, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un, 36enne, pregiudicato, ritenuto responsabile di rapina aggravata ... Come scrive ilmetropolitano.it