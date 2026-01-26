La sanzione di 150mila euro nei confronti di Ranucci per la pubblicazione di un audio privato tra Sangiuliano e sua moglie è stata annullata. I magistrati hanno riconosciuto il turbamento dei coinvolti, evidenziando che la pubblicazione mirava a garantire l’accuratezza dell’informazione senza manipolazioni. La decisione si basa sulla necessità di tutelare il diritto all’informazione e la veridicità dei contenuti diffusi.

Arriva una svolta nel caso dell’audio tra l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e sua moglie Federica Corsini. Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione del contenuto privato da parte della trasmissione Report. Ad annunciarlo è proprio il giornalista Sigfrido Ranucci, che conduce il programma, attraverso un posto sul suo profilo Facebook. “Secondo il Tribunale di Roma era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l’audio“, ha spiegato il conduttore, aggiungendo che i magistrati avrebbero sottolineato che il Garante avrebbe svolto le indagini fuori dai tempi stabiliti dalla legge. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ranucci, annullata sanzione da 150mila euro per la pubblicazione dell’audio tra Sangiuliano e la moglie

Approfondimenti su ranucci annullata

Il Tribunale Ordinario di Roma ha annullato la multa di 150mila euro inflitta a Report per la pubblicazione degli audio di Sangiuliano, riconoscendo il diritto di quest'ultimo a diffonderli.

Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150.

Ultime notizie su ranucci annullata

