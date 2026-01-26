Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150.000 euro imposta alla Rai dal Garante della Privacy, riguardante la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, trasmesso da Report. La decisione evidenzia un’attenzione particolare alle modalità di gestione delle informazioni e al rispetto della privacy nel contesto giornalistico.

Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell'audio tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report. Lo annuncia Sigfrido Ranucci su Facebook. "Secondo il tribunale di Roma - spiega il giornalista - era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l'audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma". La sanzione era scattata lo scorso 23 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il tribunale annulla la sanzione di 150mila euro alla Rai per l'audio di Sangiuliano diffuso da Report

Approfondimenti su rai tribunale

Il Tribunale Ordinario di Roma ha annullato la multa di 150mila euro inflitta a Report per la pubblicazione degli audio di Sangiuliano, riconoscendo il diritto di quest’ultimo a diffonderli.

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante Privacy alla Rai.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su rai tribunale

Argomenti discussi: Usano ChatGPT per le promesse nuziali e il tribunale annulla il matrimonio; Il Tar dell’Emilia Romagna annulla Bologna città 30. Il sindaco: Andiamo avanti; Si sposano ma il tribunale annulla tutto: le promesse nuziali erano state scritte (male) da ChatGpt; Bologna e il limite a 30 km all'ora, il Tar accoglie ricorso e annulla provvedimento.

Audio Sangiuliano su Report, lo schiaffo del tribunale al Garante: annullata la multa da 150mila euroIl giudice riconosce la rilevanza pubblica degli audio tra l'ex ministro e la moglie. Doppia sconfitta per il Garante Privacy. ilfattoquotidiano.it

Report, il tribunale annulla la multa del Garante per gli audio di SangiulianoVittoria di Report e dell'Ufficio Legale della Rai sul Garante della Privacy. Il Tribunale di Roma annulla la sanzione di 150 mila euro che il garante della Privacy aveva sulla pubblicazione dell'aud ... tg.la7.it

Radio1 Rai. . #CransMontana "Nessun pericolo di fuga per #Moretti". E il tribunale di Sion scarcera su cauzione il titolare del #LeConstellation, il locale dove, a Capodanno, sono morti 40 ragazzi. La diretta dell'inviata #GR1 Simona Decina - facebook.com facebook

Dopo la decisione del Tribunale di Milano di bloccare la puntata di #Falsissimo su #Signorini, la notizia di una sanzione da 200mila euro della CONSOB a #Corona. L'ex re dei paparazzi avrebbe violato il regolamento Ue sulle cripto-attività in relazione al ' M x.com