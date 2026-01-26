ragioni schiette per abolire il giorno della memoria

In alcuni ambienti scolastici e universitari italiani si stanno proponendo confronti tra il Giorno della memoria e la situazione a Gaza. È importante riflettere sulle ragioni di questa scelta, che può sollevare discussioni sulla pertinenza e sulla sensibilità di associare eventi storici con conflitti attuali. Un’analisi seria e rispettosa richiede di considerare le differenze tra memoria storica e attualità, evitando semplificazioni o strumentalizzazioni.

Chi mescola Gaza con la Shoah non rende più giustizia ai palestinesi. Semplicemente fa torto agli ebrei. E alla storia. Il 27 gennaio è diventato un lavacro collettivo In questi giorni, in diverse scuole e università italiane, si moltiplicano iniziative che accostano Gaza al Giorno della memoria. E’ doveroso dirlo con chiarezza, senza ambiguità e senza timori reverenziali: è un errore grave. Un errore storico, culturale e morale. E sì, anche un insulto. Associare Gaza alla memoria della Shoah non è “sensibilizzazione”, non è “attualizzazione”, non è nemmeno – come qualcuno prova a sostenere – un esercizio critico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

