Sparatoria a Milano morto un ragazzo di 20 anni

Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Milano, causando la morte di un giovane di 20 anni. Al momento, si stanno ancora raccogliendo dettagli sull’accaduto, che sembra essere avvenuto in circostanze ancora da chiarire. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Sparatoria nel tardo pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Milano. Il bilancio è di un morto, verosimilmente raggiunto da un proiettile. Attualmente non è chiara la dinamica esatta dei fatti. La chiamata al 112 è giunta pochi minuti prima delle 18 per una sparatoria in via Giuseppe Impastato, all'altezza del civico 7, a due passi dalla fermata della metropolitana di San Donato. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'auto medica e due ambulanze, ma per il ferito, un ragazzo di 20 anni, non c'era più nulla da fare. Presenti gli agenti di polizia. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

