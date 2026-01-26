Raffica di controlli a a Pozzuoli Licola e a Monterusciello | tra i 12 denunciati anche due 16enni

Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno svolto controlli straordinari nelle aree di Pozzuoli, Licola e Monterusciello, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica. Durante l’operazione, sono stati denunciati 12 soggetti, tra cui due minorenni di 16 anni. L’intervento si inserisce in un’attività di presidio costante del territorio per prevenire situazioni di rischio e mantenere l’ordine pubblico.

Carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, Licola e a Monterusciello. Un'operazione che si è conclusa con 12 persone denunciate tra cui anche due 16enni. Sono 84 le persone identificate e 36 i veicoli controllati per un totale di 13 violazioni al codice della strada e 4 mezzi sequestrati. Durante i controlli al codice della strada i carabinieri hanno denunciato un 18enne. Il ragazzo - fermato in zona Arco Felice - deve rispondere di minaccia e oltraggio. Un 40enne di Giugliano, invece, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio lunga 50 centimetri.

Pozzuoli, raffica di controlli tra Licola e Monteruscello: 12 denunciati e 4 mezzi sequestratiNella zona di Pozzuoli, tra Licola e Monteruscello, i carabinieri hanno svolto un servizio di controllo straordinario, denunciando 12 persone, tra cui due minorenni, e sequestrando quattro veicoli.

