Morti a 20 anni in uno scontro tra due auto nel Cosentino La tragedia di Chiara Garofalo e Antonio Gradiazio | a bordo anche due amici 16enni

Due ragazzi di 20 anni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente sulla statale Jonica, nel Cosentino, avvenuto verso le 3.30. Due feriti sono ricoverati in condizioni gravi. L’impatto tra una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito è avvenuto all’altezza dell’incrocio degli Strombi, il bivio che collega la statale 534 con la 106. Sulla Panda viaggiavano quattro ragazzi tra i 16 e i 20 anni, che hanno avuto a peggio. I giovani sono tutti di Cassano allo Ionio. Per due i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gli occupanti della Mito sono rimasti feriti, ma non in modo grave. 🔗 Leggi su Open.online

