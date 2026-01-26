Pozzuoli raffica di controlli tra Licola e Monteruscello | 12 denunciati e 4 mezzi sequestrati

Nella zona di Pozzuoli, tra Licola e Monteruscello, i carabinieri hanno svolto un servizio di controllo straordinario, denunciando 12 persone, tra cui due minorenni, e sequestrando quattro veicoli. L’intervento si inserisce in un’attività di tutela del territorio volta a garantire maggiore sicurezza e prevenire attività illecite nella zona.

Servizio straordinario di controllo del territorio tra Pozzuoli, Licola e Monteruscello, dove i carabinieri hanno effettuato un’operazione ad ampio raggio conclusa con 12 persone denunciate, tra cui anche due ragazzi di 16 anni. Il bilancio complessivo parla di 84 persone identificate e 36 veicoli controllati, con 13 violazioni al Codice della Strada e 4 mezzi sequestrati. Durante i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno denunciato un 18enne, fermato nella zona di Arco Felice, che dovrà rispondere delle accuse di minaccia e oltraggio. Tra i denunciati anche un 40enne di Giugliano, trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio lunga circa 50 centimetri, sequestrata dai militari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

