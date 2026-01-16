Violenza giovanile e baby gang anche la Consulta studentesca chiede interventi per migliorare la sicurezza

Dopo l'aggressione di un ragazzo di 14 anni in piazza Stesicoro, la Consulta studentesca evidenzia l'importanza di interventi concreti per aumentare la sicurezza dei giovani. Andrea Perla, presidente della commissione Legalità, sottolinea la necessità di azioni mirate per prevenire episodi di violenza e garantire ambienti più sicuri nelle aree frequentate dagli studenti. La questione rimane centrale nel dibattito pubblico e nelle proposte di intervento locale.

