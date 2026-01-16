Violenza giovanile e baby gang anche la Consulta studentesca chiede interventi per migliorare la sicurezza
Dopo l'aggressione di un ragazzo di 14 anni in piazza Stesicoro, la Consulta studentesca evidenzia l'importanza di interventi concreti per aumentare la sicurezza dei giovani. Andrea Perla, presidente della commissione Legalità, sottolinea la necessità di azioni mirate per prevenire episodi di violenza e garantire ambienti più sicuri nelle aree frequentate dagli studenti. La questione rimane centrale nel dibattito pubblico e nelle proposte di intervento locale.
A distanza di quasi due settimane dalla violenta aggressione di un ragazzo di 14 anni, malmenato da un gruppo di coetanei in piazza Stesicoro, il presidente della commissione Legalità della Consulta provinciale studentesca Andrea Perla esprime la propria vicinanza al giovane, che frequenta il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Sicurezza e violenza giovanile, il Prefetto Zito: "Non chiamatele Baby-Gang: sono bulli da mala-movida"
Leggi anche: Violenza giovanile, i reati sono in calo. La prefettura: "Nessuna baby gang"
Violenza giovanile, i reati sono in calo. La prefettura: Nessuna baby gang; Il piano anti violenza (e maranza) del governo. Multe ai genitori che non controllano; Violenza giovanile a Catania, il presidente CNDDU Pesavento: “Le baby gang sono una frattura educativa che riguarda tutti”; Ancona, sicurezza in città: in calo i reati delle baby gang.
Violenza giovanile e baby gang, anche la Consulta studentesca chiede interventi per migliorare la sicurezza - "E' fondamentale che istituzioni e forze dell’ordine intervengano con maggiore determinazione per garantire sicurezza nelle strade e nelle piazze cittadine", afferma il il presidente della commissione ... cataniatoday.it
Strategie di Sicurezza Efficaci contro le Baby Gang in Italia - Il governo italiano rafforza le strategie contro la violenza delle baby gang e la criminalità giovanile, implementando misure più incisive per garantire la sicurezza e il benessere delle comunità. notizie.it
Palermo ostaggio delle baby gang: un fenomeno in crescita - Palermo sta vivendo una crisi della sicurezza urbana senza precedenti: le baby gang, gruppi di giovanissimi organizzati, stanno dilagando in quasi tutti i ... sicilianews24.it
Il Governo #Meloni sta preparando una nuova stretta in materia di sicurezza: due provvedimenti che puntano a rafforzare la sicurezza delle città, prevenire la violenza giovanile e tutelare le forze dell’ordine. Il nuovo piano introduce regole ancor più efficaci su x.com
Violenza giovanile a Catania: la sicurezza come diritto fondamentale e la prevenzione come dovere educativo Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime ferma condanna e profonda inquietudine per il grave episodio di viole - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.