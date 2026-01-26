Vinatzer e gli altri azzurri scenderanno in pista nello slalom gigante di Schladming, ultima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026. La gara si svolgerà nei prossimi giorni, con orari e numeri di pettorale già annunciati. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino le performance degli atleti italiani nel contesto internazionale.

Saranno sei gli azzurri impegnati nello slalom gigante di Schladming, valevole per la quattordicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Sulla “Planai” andrà in scena martedì 27 gennaio la settima gara stagionale del Circo Bianco tra le porte larghe, che rappresenta un ultimo confronto diretto tra i migliori gigantisti del circuito prima delle Olimpiadi. La competizione in notturna ospitata dalla località stiriana ha come favorito della vigilia il fenomeno svizzero Marco Odermatt, che potrebbe venire insidiato dai padroni di casa austriaci Stefan Brennsteiner e Marco Schwarz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Schladming 2026: orari, n. di pettorale, tv

Vinatzer e gli azzurri scenderanno in pista ad Adelboden nel gigante di Coppa del Mondo 2026, con orari e pettorali ancora da confermare.

Oggi si svolge a Alta Badia il gigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025.

