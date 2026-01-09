Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Adelboden 2026 | orari n di pettorale tv

Vinatzer e gli azzurri scenderanno in pista ad Adelboden nel gigante di Coppa del Mondo 2026, con orari e pettorali ancora da confermare. La gara rappresenta un importante momento di preparazione in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino l’andamento degli atleti italiani in questa fase cruciale della stagione.

Entra nel vivo l’ultima fase del percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con la Coppa del Mondo di sci alpino che fa tappa ad Adelboden per una delle grandi classiche del Circo Bianco. Sabato 10 gennaio si disputerà il gigante maschile sulla pista elvetica sede dell’undicesima tappa stagionale del circuito maggiore. L’Italia spera di avvicinarsi alla zona podio soprattutto con Alex Vinatzer, che occupa attualmente la quinta piazza nella graduatoria di specialità dopo cinque gare in cui non ha mai fatto peggio di 14° trovando una buona costanza di rendimento e piazzando anche un grande exploit come il secondo posto di Beaver Creek. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv Leggi anche: Quando partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante dell’Alta Badia 2025: orari, n. di pettorale, tv Leggi anche: Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Copper Mountain: orari esatti, n. di pettorale, tv Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sci alpino i piazzamenti degli azzurri nelle WCSL di discesa superG gigante e slalom. Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv - Entra nel vivo l'ultima fase del percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con la Coppa del Mondo di sci alpino che fa ... oasport.it

Sci, Vinatzer per il riscatto: favoriti e orari tv del gigante di Adelboden - Marco Odermatt l’uomo da battere, ma Alex vuole confermare l’ottimo avvio di stagione tre le porte larghe ... sport.quotidiano.net

Slalom di Campiglio ancora proibitivo per gli azzurri, vince Noel - E così l'ultimo podio italiano, quello di Alex Vinatzer giunto terzo nel 2020, diviene sempre più lontano nel ... ansa.it

NEVEITALIA. . Nel salotto condotto da Alessandro Genuzio, con Paolo De Chiesa rivivremo gli splendidi appuntamenti di Val d'Isère e Sankt Moritz, con i primi podi di Goggia, la rimonta di Vinatzer, le perle di Meillard, Haugan, Aicher, Robinson e il leggendari - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.