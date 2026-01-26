Quando cala il sole Lecce si spegne | viaggio tra i viali inghiottiti dall?oscurità

Al calare del sole, Lecce si trasforma: i viali, una volta animati, si immergono nell'oscurità. Tra lampioni spenti, fari guasti e alberi che oscurano i pali della luce, la città assume un volto più silenzioso e intimo, invitando a una passeggiata tra i suoi angoli più nascosti e tranquilli.

Quando cala il buio la città si spegne nell’ombra tra lampioni obsoleti, fari rotti e alberi che coprono i pali della luce. Dalle 17 sino all’alba del giorno dopo, diverse aree di Lecce sono avvolte dall’oscurità con tutti i disagi e i rischi prevedibili di chi è costretto a muoversi nel buio. Strade e viali interi dove, al calar del sole, soprattutto i pedoni accelerano il passo per ritrovarsi quanto prima in una zona che abbia un’illuminazione pubblica degna di questo nome. Come nel caso di viale Roma. La grossa arteria che collega il quartiere Stadio alla zona est è caratterizzata dalla scarsa illuminazione stradale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

