Degrado e sicurezza nelle stazioni ferroviarie del Sud-Est Milanese, la parola passa ai viaggiatori. Mentre sta per chiudersi un anno caratterizzato anche da gravi fatti di cronaca avvenuti sui treni e in prossimità delle stazioni (a luglio un turista americano è stato accoltellato su una corsa della S1, mentre ad agosto una 18enne è stata vittima di uno stupro a San Zenone al Lambro), sono i commenti e gli appelli dei passeggeri a rendere l’idea di quanto ci si senta sicuri, o insicuri, mentre si aspetta il treno. Con un dato di fondo: sono le donne a manifestare i maggiori timori, specie quando si tratta di frequentare le stazioni negli orari serali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio nelle stazioni ferroviarie. Più controlli contro il degrado: "Quando cala la sera cresce la paura"

