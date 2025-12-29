Un viaggio tra strada e memoria cala il sipario sul ciclo di visite dedicate al Pirandello

Si conclude il ciclo di visite teatralizzate al Teatro Pirandello di Agrigento, un progetto ideato e diretto da Marco Savatteri. Nel corso delle ultime settimane, cittadini e visitatori hanno potuto scoprire in modo originale e narrativo un luogo simbolo della città, attraverso un percorso che unisce memoria e tradizione teatrale. Un’esperienza che ha valorizzato il patrimonio culturale locale, offrendo una prospettiva nuova e coinvolgente sul teatro e sulla storia di Agrigento.

Concluso il ciclo di visite teatralizzate del teatro Pirandello di Agrigento, un progetto ideato e diretto da Marco Savatteri che nelle ultime settimane ha accompagnato cittadini e visitatori alla scoperta di un luogo simbolo della città raccontato in modo inedito, narrativo e coinvolgente.

