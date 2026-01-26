Pulizia auto con ghiaccio secco | come funziona e quando farla

La pulizia auto con ghiaccio secco è una tecnica efficace e delicata, spesso utilizzata nel detailing e nel restauro di auto storiche. Questo metodo permette di eliminare sporco e residui di grasso senza l’uso di acqua o abrasivi, preservando le superfici e riducendo i rischi di danni. È una soluzione ideale per mantenere l’aspetto originale del veicolo, soprattutto in contesti in cui è importante evitare interventi invasivi.

Si chiama pulizia con ghiaccio secco, ma può essere usata anche su componenti che mal digeriscono l'acqua, con risultati che sembrano miracolosi. Il ghiaccio in questione è ghiaccio secco chimico, anidride carbonica solida prestata al mondo dell'auto. Servono attrezzature specifiche e le mani esperte e competenti di un professionista, ma si possono trattare parecchi componenti difficili da pulire, raggiungendo anche zone normalmente off limits come fessure e spigoli. La pulizia con ghiaccio secco è sempre più popolare tra chi si occupa di detailing e restauri di auto storiche: ecco perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

