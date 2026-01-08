Sui social spopolano i rituali di pulizia energetica facciamo chiarezza | ecco cos’è e come funziona davvero

Negli ultimi tempi, la pratica della pulizia energetica ha guadagnato popolarità sui social, con numerosi video e tutorial che suggeriscono rituali per rinnovare l’energia personale. Ma di cosa si tratta realmente? In questa guida, spiegheremo in modo chiaro e obiettivo cosa è la pulizia energetica, come si svolge e quali sono i suoi significati più autentici, distinguendoli dalle mode del momento.

Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di pulizia energetica, tanto che, soprattutto in questo periodo, su TikTok e Instagram spopolano video e contenuti con consigli di rituali per iniziare bene l’anno. C’è chi consiglia di mettere una ciotola con sale, alloro e spezie varie accanto alla porta di casa, chi di accendere il “palo santo” e, ancora, chi invita a fare pulizia e buttare ciò che si è accumulato negli anni e non si usa più. Tra tradizione, superstizione e – va detto – anche qualche bufala, il trend è più che mai attuale, ecco perché è importante fare chiarezza su cosa significhi davvero e perché possa essere utile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

