Proiettato video anti-Ice sul penitenziario di Los Angeles | un uomo spara alla cieca su amici madri bambini

Sul fronte del centro di detenzione di Los Angeles, noto come “Twin Towers”, è stato proiettato un video in cui un agente dell’Ice, bendato, spara alla cieca, rivolgendosi a “amici, madri, bambini” e alla sicurezza. L’episodio ha suscitato attenzione e riflessione sulle modalità di comunicazione e sulle implicazioni delle azioni compiute in ambito istituzionale.

Sulla facciata del centro di detenzione di Los Angeles, noto come "Twin Towers", è stato proiettato un video in cui si vede un agente dell'Ice bendato che spara alla cieca "ai nostri amici, madri, bambini, alla nostra sicurezza". L'opera di street art si aggiunge alle ondate di protesta contro l'organo di sicurezza anti-migranti supportato da Donald Trump. Quanto conta davvero oggi la cultura africana? C'è un caso emblematico Trump: "Uccisione Alex Pretti e Renee Good? Colpa del caos dei Democratici. L'Ice lascerà Minneapolis, a un certo punto" "In Iran oltre 30mila morti in soli due giorni di protesta": la stima del Time.

