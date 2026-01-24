Minneapolis un agente dell’Ice spara a un uomo già immobilizzato in strada e lo ammazza – il video

A Minneapolis, un agente dell’Ice ha sparato e ucciso un uomo già immobilizzato in strada, come mostrano le immagini. Questa vicenda si aggiunge a un precedente episodio in cui un altro agente dell’Ice ha ucciso Renee Nicole Good, causando proteste nella città. Questi eventi sollevano ancora una volta il tema delle modalità di intervento delle forze dell’ordine e delle conseguenze delle operazioni anti-migranti negli Stati Uniti.

Un'altra sparatoria nella stessa città dove nei giorni scorsi un agente dell'Ice, la forza anti-migranti incaricata da Trump di effettuare raid anti-migranti casa per casa, ha ucciso Renee Nicole Good, scatenando le proteste. All'indomani della marcia fiume di decine di migliaia di persone nella città del Minnesota, un agente federale ha sparato a un uomo tra Nicollet Avenue e 27th Street, uccidendolo. Lo ha reso noto il governatore del Minnesota, Tim Walz. "Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo un'altra orribile sparatoria da parte di agenti federali questa mattina", ha scritto Walz su 'X'.

Minneapolis, agente federale spara e uccide in strada un uomo immobilizzato. L'Ice deporta in Texas una bambina di due anni Recenti eventi a Minneapolis e in Texas hanno attirato l'attenzione sui casi di intervento delle autorità federali.

Minneapolis, agente federale spara a un uomo e lo uccide. Il governatore Walz: “Trump fermi raid Ice”Un agente federale ha sparato e ucciso un uomo a Minneapolis, secondo quanto comunicato dal governatore del Minnesota, Tim Walz.

Donna uccisa a Minneapolis da agenti dell’ICE: è protesta negli Stati Uniti

