Minneapolis agente ICE spara e uccide una 37enne durante raid anti-migranti | la scena ripresa in un video

A Minneapolis, durante un'operazione dell'ICE volta al controllo migratorio, un agente ha sparato e ucciso una donna di 37 anni. La scena, ripresa in un video, ha suscitato attenzione pubblica e sollevato interrogativi sulle modalità e le conseguenze delle operazioni di polizia in ambito migratorio.

A Minneapolis un agente dell'ICE ha sparato e ucciso una donna americana di 37 anni durante un blitz anti-migranti. Le autorità parlano di legittima difesa ma un video smentisce questa ricostruzione. Il sindaco all'ICE: "Andatevene dalla città". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione Leggi anche: Minneapolis, agente dell'ICE spara e uccide una donna in auto

Minneapolis, agente dell’ICE spara e uccide una donna in auto - Stati Uniti, agenti dell'ICE uccidono una donna a Minneapolis nel corso di una massiccia operazione anti- lettera43.it

Minneapolis, agente dell’Ice spara e uccide una donna. Il sindaco: «Via dalla nostra città» - La ministra della Sicurezza interna Noem difende gli agenti e lo chiama «un atto di terrorismo interno». editorialedomani.it

Un video ripreso da testimoni a Minneapolis ( Usa) mostra un agente dell’ICE trascinare una donna lungo la strada e immobilizzarla a terra sulla neve per diversi minuti, mentre i passanti protestano e chiedono di lasciarla andare. Il filmato ha suscitato polemic - facebook.com facebook

#NEWS - Una donna di 37 anni è stata uccisa a #Minneapolis durante una vasta operazione anti- #migranti condotta dagli agenti dell’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione. La vittima, cittadina americana e moglie di un noto attivista locale per i diritti dei x.com

