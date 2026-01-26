Progetti nelle scuole per sostenere il Sì Ma è una bufala di Pd 5S e comitato del No

Recentemente circolano accuse infondate riguardo ai progetti nelle scuole per sostenere il Sì, attribuite a Pd, 5 Stelle e il comitato del No. Tuttavia, le fonti ufficiali confermano che si tratta di notizie false, spesso frutto di manipolazioni e interpretazioni distorte delle leggi. È importante affidarsi a informazioni verificabili per comprendere correttamente le iniziative legate a questa delicata questione.

Il comitato del No naviga tra bufale, interviste inventate e torsioni delle leggi. L'ultima fake arriva da Catanzaro. Sinistra e stampa di area si tuffano: il ministero dell'Istruzione promuove nelle scuole il Sì al referendum sulla separazione delle carriere. Il pretesto è un'attività formativa promossa dalla Camera Penale di Catanzaro in collaborazione con l'Osservatorio Miur (che non è un ente del ministero) per l'incontro «Il diritto di avere diritti». Pd, Anm e M5s attaccano a testa bassa. «La scuola pubblica deve restare un luogo di formazione critica, pluralista e autonoma. Ogni tentativo di utilizzare le aule scolastiche come veicolo di orientamento politico o referendario è inaccettabile» - affondano il colpo i parlamentari delle Commissioni Cultura del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Progetto per sostenere il Sì al referendum nelle scuole, Valditara sotto attacco: “Ministero non c’entra”Un progetto promosso dall'Unione delle Camere Penali di Catanzaro prevede incontri nelle scuole superiori sulla Giustizia, con l'obiettivo di sostenere il Sì al referendum del 22-23 marzo sulla separazione delle carriere.

