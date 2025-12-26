Piove nelle scuole di Scafati ma la maggioranza boccia la mozione | l’ira di Grimaldi e Velardo del Pd
Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante l’urgenza e la disponibilità di risorse già stanziate, la mozione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole comunali, presentata dai consiglieri della coalizione “Ora e Sempre Scafati” in quota Pd, Michele Grimaldi e Francesco Velardo, insieme ad altri colleghi in assise, è stata bocciata ieri sera in consiglio comunale. “È una decisione incomprensibile – dichiarano Grimaldi e Velardo –. Nelle scuole della nostra città, durante eventi atmosferici, continua a piovere dentro aule e palestre. I secchi che raccolgono l’acqua non possono essere la normalità: la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico non può essere trascurata”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
