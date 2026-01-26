Prime Video | tutte le novità di febbraio

Scopri le novità di febbraio su Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon. Tra i film Prime Original, trovi commedie romantiche come Love me love me e titoli d’autore come The Bluff. Inoltre, non perdere gli episodi finali delle serie Prime Original, tra cui il tanto atteso finale di stagione di Fallout. Un mese ricco di contenuti per tutti gli appassionati, disponibile immediatamente sulla piattaforma.

Tantissime novità sono in arrivo direttamente sulla piattaforma streaming Amazon Prime. Dai film Prime Original come la romcom Love me love me e The Bluff, fino alle serie tv Prime Original, come l’attesissimo finale di stagione di Fallout. Vediamo le trame e le date d’uscita dei film più imperdibili di questo mese su Prime Video. Film e serie tv novità Original: Love me love me. Tra i film in arrivo su Prime Video troviamo il film evento teen-comedy Love me love me, tratto dal saga omonima bestseller di Stefania S., diretto da Roger Kumble, scritto da Veronica Galli e Serena Tateo e co-prodotto da Lotus Production – una società Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di WEBTOON Productions. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

A gennaio 2026, Amazon Prime Video amplia il suo catalogo con nuove uscite e ritorni attesi.

Red Carpet – Vip al tappeto 2 torna su Prime Video con Alessia Marcuzzi alla conduzione.

