Amazon Prime Video tutte le novità di gennaio 2026 tra sequel attesi e nuovi originali

A gennaio 2026, Amazon Prime Video amplia il suo catalogo con nuove uscite e ritorni attesi. Tra sequel, come la seconda stagione di The Night Manager e Vip Al Tappeto 2, e originali, tra cui la serie Steal – La Rapina e il film The Bad Boy and Me, il servizio offre diverse novità per gli abbonati nel primo mese dell’anno.

A Gennaio il catalogo di Prime Video continua ad allargarsi. Tra attesi ritorni come la seconda stagione di The Night Manager o Vip Al Tappeto 2, ma anche nuovi titoli originali tra cui la serie Steal – La Rapina o il film The Bad Boy and Me, la piattaforma rivela alcune anticipazioni di cosa arriverà il primo mese dell'anno. Le novità su Prime Video iniziano il 2 Gennaio con Gigolò Per Caso – La Sex Guru, la seconda stagione della serie tv con Christian De Sica e Pietro Sermonti. In questo nuovo capitolo, padre e figlio dovranno vedersela con Rossana Astri (Sabrina Ferilli), celebre guru femminista che insegna alle donne a fare a meno degli uomini.

