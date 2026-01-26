Francini Finardi De Bortoli | la Primavera Fiesolana si presenta

La Primavera Fiesolana è un festival che propone un ricco programma di musica, teatro, cinema, poesia e letteratura. Organizzato a Fiesole, si inserisce come evento di continuità e approfondimento rispetto all’Estate Fiesolana, il più antico festival all’aperto d’Italia. Dal 23 gennaio 2025, l’iniziativa si rivolge a un pubblico interessato a scoprire e condividere momenti culturali in un contesto naturale e storico unico.

Fiesole, 23 gennaio 2025 – Musica, teatro, cinema, poesia e letteratura per la Primavera Fiesolana, il festival che – insieme all'Autunno Fiesolano - si propone come estensione fisica e temporale dell'Estate Fiesolana, il più antico festival all'aperto d'Italia. In programma dall '8 al 21 aprile al Teatro di Fiesole, l'edizione 2026 della Primavera Fiesolana vedrà protagonisti, tra gli altri, Eugenio Finardi con un concertospettacolo dedicato ai suoi 50 anni di carriera, il pianista Ramin Bahrami e il giornalista Ferruccio De Bortoli in un viaggio musicale sull'universalità dei sentimenti, la scrittrice Nadia Terranova alle prese con il "potere della maternità", la fisica e divulgatrice Gabriella Greison con un recital musicale incentrato su Paul Dirac, l'attrice Chiara Francini nei panni di Franca Rame, lo scrittore Luca Sommi tra le pieghe della nostra Costituzione, il "poeta dell'anima" Andrew Faber con l'arte di saper abitare le emozioni.

