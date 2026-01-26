Prima di Minneapolis Greg Bovino ne aveva già viste tante

Da ilpost.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Greg Bovino, comandante della Border Patrol, vanta un’esperienza pluriennale nelle operazioni di controllo delle frontiere, spesso caratterizzate da interventi complessi e controversi. Conosciuto per aver sempre sostenuto le azioni dei suoi agenti, ora si trova al centro dell’attenzione anche per un dettaglio inaspettato: un cappotto verde. Questa figura rappresenta un esempio di come il suo ruolo si sia evoluto nel tempo, tra criticità e responsabilità.

Il comandante della Border Patrol fa da anni operazioni anti-immigrazione violente e ha sempre difeso i suoi agenti: ora se ne parla anche per un certo cappotto verde Poche ore dopo l’omicidio di Alex Pretti da parte di alcuni agenti della Border Patrol a Minneapolis, il comandante Gregory Bovino ha sostenuto che Pretti volesse «massacrare gli agenti di polizia». È un’accusa senza fondamento, ma è esemplare della retorica adottata da Bovino negli ultimi mesi per difendere le azioni sempre più aggressive degli agenti durante le operazioni anti-immigrazione ordinate dall’amministrazione di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilpost.it

prima di minneapolis greg bovino ne aveva gi224 viste tante

© Ilpost.it - Prima di Minneapolis, Greg Bovino ne aveva già viste tante

Approfondimenti su greg bovino

Chi è Greg Bovino, un italo-americano a capo della Border Patrol: le origini

Greg Bovino, conosciuto come Greg Bovino, è un funzionario federale statunitense di origini italo-americane, attualmente a capo della Border Patrol.

Chi è Greg Bovino, il capo italoamericano della Border Patrol simbolo delle retate anti-immigrati di Trump

Greg Bovino, nato in Italia con origini calabresi, è un dirigente della Border Patrol statunitense, noto per il ruolo nelle operazioni di controllo delle frontiere durante l'amministrazione Trump.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su greg bovino

Argomenti discussi: Greg Bovino, il regista della paura che guida la guerra dell’Ice agli immigrati; Chi è Greg Bovino, l'agente (italoamericano) a capo delle operazioni anti-immigrati in molte città degli Stati Uniti; Greg Bovino, chi è l'agente dell'US Border Patrol simbolo della lotta agli immigrati; Greg Bovino, chi è l'italo americano anti-immigrati.

prima di minneapolis gregPrima di Minneapolis, Greg Bovino ne aveva già viste tanteIl comandante della Border Patrol fa da anni operazioni anti-immigrazione violente e ha sempre difeso i suoi agenti: ora se ne parla anche per un certo cappotto verde ... ilpost.it

prima di minneapolis gregMinneapolis in guerra: lo spaventoso video del lancio di gas tossico sui cittadiniNuovo discutibile attacco di Greg Bovino, comandante della U.S. Border Patrol, contro la popolazione civile a Minneapolis. Il militare a capo della campagna federale contro l’immigrazione nelle gran ... tg.la7.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.