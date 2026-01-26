Greg Bovino, comandante della Border Patrol, vanta un’esperienza pluriennale nelle operazioni di controllo delle frontiere, spesso caratterizzate da interventi complessi e controversi. Conosciuto per aver sempre sostenuto le azioni dei suoi agenti, ora si trova al centro dell’attenzione anche per un dettaglio inaspettato: un cappotto verde. Questa figura rappresenta un esempio di come il suo ruolo si sia evoluto nel tempo, tra criticità e responsabilità.

Il comandante della Border Patrol fa da anni operazioni anti-immigrazione violente e ha sempre difeso i suoi agenti: ora se ne parla anche per un certo cappotto verde Poche ore dopo l’omicidio di Alex Pretti da parte di alcuni agenti della Border Patrol a Minneapolis, il comandante Gregory Bovino ha sostenuto che Pretti volesse «massacrare gli agenti di polizia». È un’accusa senza fondamento, ma è esemplare della retorica adottata da Bovino negli ultimi mesi per difendere le azioni sempre più aggressive degli agenti durante le operazioni anti-immigrazione ordinate dall’amministrazione di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Prima di Minneapolis, Greg Bovino ne aveva già viste tante

Greg Bovino, conosciuto come Greg Bovino, è un funzionario federale statunitense di origini italo-americane, attualmente a capo della Border Patrol.

Greg Bovino, nato in Italia con origini calabresi, è un dirigente della Border Patrol statunitense, noto per il ruolo nelle operazioni di controllo delle frontiere durante l'amministrazione Trump.

