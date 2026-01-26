prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo può variare di giorno in giorno. Conoscere l’importo aggiornato è importante per comprendere i costi energetici di famiglie e imprese. In questa sezione troverai le quotazioni più recenti, utili per monitorare l’andamento del mercato e pianificare meglio il consumo e le spese legate all’energia.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente del gas naturale è un’informazione fondamentale per famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla bolletta energetica. Comprendere l’andamento dei prezzi e le differenze tra mercato tutelato e libero permette di valutare meglio le offerte e stimare quanto si spenderà nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 26 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (ottobre 2025, ultimo dato disponibile). A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

