Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto costa un metro cubo di gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 03 Novembre 2025 è fissato da ARERA in 0.415120 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi