prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consumato permette di valutare l'impatto dei consumi e di scegliere consapevolmente tra le offerte disponibili sul mercato. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 04 Novembre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base al profilo di consumo e alla zona geografica.

