Prezzo gas al metro cubo oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consumato permette di valutare l’impatto dei consumi e di scegliere consapevolmente tra le offerte disponibili sul mercato. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 04 Novembre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base al profilo di consumo e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
A Milano prezzo del biglietto della metro e dei bus bloccato. «I rincari saranno coperti dal bilancio comunale» - X Vai su X
Tela Aida 55 Fori altezza 140? prezzo al metro come da foto? si consiglia di copiare le foto e mandarle tramite WhatsApp al 327 08 34 365(colori disponibili come da foto - facebook.com Vai su Facebook
Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... Si legge su ilgiornale.it
Offerte Luce & Gas Eni ed Enel a ottobre 2025: prezzo fisso e indicizzato - Enel Energia, sempre a ottobre 2025, propone ai consumatori italiani il prodotto Enel Fix Web Luce e Gas. facile.it scrive
Prezzo del gas in calo del 9,9% a marzo 2025, Arera comunica i nuovi valori - Per il mese di marzo 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, in calo del 9,9% su febbraio. Riporta quotidiano.net