Presentazione del volume Contro il catastrofismo Psicoanalisi in dialogo al Museo Biblioteca dell’Attore
Mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 17.30, il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova presenta il volume
Mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 17.30 il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova ospita la presentazione del volume Contro il catastrofismo. Psicoanalisi in dialogo, a cura di Cosimo Schinaia, psichiatra e psicoanalista SPI.Il libro affronta il tema del catastrofismo come categoria psichica e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Cassino, Presentazione del volume "La psicoanalisi di fronte ai comportamenti alimentari contemporanei"
Leggi anche: Colleferro. Il 3 Dicembre la presentazione ufficiale in biblioteca del volume che raccoglie le poesie del concorso “Petali di Poesia” organizzato dall’Avis
Genova, Cosimo Schinaia presenta Contro il catastrofismo. Psicoanalisi in dialogo.
Presentazione del volume "Contro il catastrofismo. Psicoanalisi in dialogo" al Museo Biblioteca dell’Attore - 30 il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova ospita la presentazione del volume Contro il catastrofismo. genovatoday.it
Noto, Presentazione del volume sugli altari barocchi della Sicilia iblea #libri - facebook.com facebook
Alla Biblioteca Gambalunga presentazione del volume sulla prima vita dell’artista del Seicento #Rimini #Cultura x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.