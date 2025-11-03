La presentazione del volume il mistero della sacra reliquia | un nuovo ciclo investigativo

Palermotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il mistero della sacra reliquia” – I casi del Comandante Lunetta Presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Diesi al Ciurì Family Book Café Un nuovo appuntamento letterario ad Altofonte: venerdì 7 novembre alle ore 18:00, presso il Ciurì Family Book Café (Via Salvatore Davì 35), si terrà la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

