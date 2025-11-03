La presentazione del volume il mistero della sacra reliquia | un nuovo ciclo investigativo
“Il mistero della sacra reliquia” – I casi del Comandante Lunetta Presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Diesi al Ciurì Family Book Café Un nuovo appuntamento letterario ad Altofonte: venerdì 7 novembre alle ore 18:00, presso il Ciurì Family Book Café (Via Salvatore Davì 35), si terrà la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Presentazione del volume “Tommaso Campanella, i Rosacroce e l’estasi filosofica” di Claudio Stillitano Mercoledì 5 novembre 2025, ore 17:00 Terrazza Pellegrini – Via Luigi Pellegrini Editore, 41, Cosenza Saluti: Prof. Mario De Bonis, Rettore dell’Univ - facebook.com Vai su Facebook
La presentazione del volume Futura (Cgil) "Contro le due destre per un governo del 99%". Partecipa la Segretaria di Presidenza, Gilda Sportiello. Segui la diretta: https://bit.ly/Evento_131025 #OpenCamera - X Vai su X
Leoni presenta il ‘Mistero della Sacra Icona’ - Libro di Adolfo Leoni sulla Sacra Icona del Duomo di Fermo: storia, tradizione, mistero e un'ipotesi possibile. Riporta ilrestodelcarlino.it
Arredi sacri: Cagliari, presentazione del volume “Altari barocchi. L’intaglio ligneo in Sardegna dal Tardo Rinascimento al Barocco” - È stato presentato ieri alla Facoltà Teologica della Sardegna il volume di Alessandra Pasolini e Marisa Porcu Gaias dal titolo: “Altari barocchi. Secondo agensir.it
"Evento per 60 persone". Il mistero della presentazione dell'ex ministro Speranza a Firenze - Un incontro misterioso, quello organizzato dalla Regione Toscana, guidata dal governatore dem Eugenio Giani, domani a Firenze. Riporta ilgiornale.it