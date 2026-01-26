Luiss | al via l’Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali

È stato presentato presso l’Università Luiss l’Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali, denominato Manifattura 360°. Promosso dal Centro di Ricerca Luiss in Strategic Change “Franco Fontana” e realizzato in collaborazione con Philip Morris Italia, l’osservatorio mira a monitorare e analizzare le dinamiche del settore manifatturiero italiano a livello globale.

È stato presentato oggi presso l’Università Luiss l’Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali – Manifattura 360°, promosso dal Centro di Ricerca Luiss in Strategic Change “Franco Fontana” in collaborazione con Philip Morris Italia. Il progetto, che si avvale del contributo accademico e multidisciplinare dell’Ateneo, si configura come strumento di analisi e approfondimento per le imprese, le istituzioni e i decisori pubblici, nella complessa fase di transizione che stanno attraversando il commercio internazionale e i sistemi produttivi. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Prof.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Approfondimenti su luiss osservatorio

È stato istituito un Osservatorio permanente dedicato alle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali.

Luiss presenta Manifattura 360°, un osservatorio permanente dedicato allo studio delle filiere manifatturiere italiane sui mercati esteri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su luiss osservatorio

Argomenti discussi: Milano Luiss Hub: al via il ciclo di interviste Il tuo mondo, domani; Successo, entusiasmo e tante emozioni alla Luiss per Storie di Donne XI edizione; Luiss-Confindustria, dialogo tra imprese e studenti per lo sviluppo del sistema produttivo; La Luiss ricorda Lorenzo Infantino, maestro delle scienze sociali.

Imprese, al via l’Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionaliUn osservatorio permanente da utilizzare come strumento di analisi per le imprese, le istituzioni e i decisori pubblici nella fase di transizione che stanno attraversando il commercio internazionale e ... msn.com

Milano Luiss Hub: al via il ciclo di interviste «Il tuo mondo, domani»Gli incontri, aperti alla cittadinanza, offriranno uno spazio di dialogo per interpretare il presente e riflettere sul futuro alla luce delle trasformazioni politiche, economiche, sociali e tecnologic ... corriere.it

Martedì 27 gennaio, banche e prestatori di servizi di pagamento si riuniranno per siglare un nuovo accordo mirato a contenere le commissioni per i piccoli commercianti potenziando quello del 2023. Intanto nasce l'Osservatorio tra Luiss e Apsp sui pagamenti - facebook.com facebook