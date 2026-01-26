Presentate le dimissioni in blocco | decade il Consiglio comunale di Cervia

Il Consiglio comunale di Cervia ha presentato le dimissioni collettive dei suoi membri. Questa mattina, su delega dei consiglieri di maggioranza, il presidente del Consiglio, Samuele De Luca, ha depositato ufficialmente le dimissioni di nove consiglieri comunali presso gli uffici comunali. La decisione segna la decadenza dell’attuale organo consiliare e apre a possibili sviluppi per l’amministrazione locale.

Nei giorni scorsi erano state annunciate le dimissioni dei consiglieri di maggioranza che ora sono state ufficialmente presentate: si attende ora la nomina di un Commissario prefettizio Dopo l'annuncio di venerdì, questa mattina il presidente del Consiglio comunale di Cervia, Samuele De Luca, delegato dai consiglieri di maggioranza, ha consegnato negli uffici comunali le dimissioni in blocco di nove consiglieri comunali. L'atto ora sarà inviato alla segretaria del sindaco Mattia Missiroli e alla Prefettura, facendo ufficialmente decadere il Consiglio comunale. Lo riferisce l'Ansa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Gavino De Gregorio, dopo l'arresto la sospensione: ora le dimissioni dal consiglio comunale Dimissioni dal consiglio comunale della Pecoraro, auguri a tempo scadutoClaudia Pecoraro ha rassegnato le dimissioni dal consiglio comunale di Salerno a causa di incompatibilità con il nuovo incarico in regione Campania. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Perché ho ritirato le dimissioni da sindaco di Cervia: il discorso di Mattia Missiroli in Comune; Cervia, il sindaco Mattia Missiroli revoca le dimissioni: Su di me una gogna mediatica, pronte 116 querele; L'Osservatorio Civico sulle dimissioni di Fornino (nota sulla irrevocabilità); Cervia, il Sindaco Mattia Missiroli ritira le dimissioni: Su di me gogna mediatica. I consiglieri di Cervia hanno presentato le dimissioni in blocco(ANSA) - CERVIA (RAVENNA), 26 GEN - Il presidente del Consiglio comunale di Cervia (Ravenna) Samuele De Luca, delegato dai consiglieri di maggioranza, ha consegnato, poco prima delle 9 all'ufficio Pro ... gazzettadiparma.it Cervia, il Sindaco Mattia Missiroli ritira le dimissioni: Su di me gogna mediaticaLeggi su Sky TG24 l'articolo Cervia, il Sindaco Mattia Missiroli ritira le dimissioni: 'Su di me gogna mediatica' ... tg24.sky.it La novità segna il passaggio di testimone dopo le dimissioni presentate dal precedente presidente, il consigliere Massimiliano Atelli, che ha lasciato l’incarico lo scorso 16 settembre 2025 energiaoltre.it/mase-luisa-mos… #MASE #PNRR #PNIEC x.com - Mattia Missiroli, architetto 44enne, del Pd, ha revocato in mattinata le dimissioni da sindaco di Cervia (Ravenna) presentate il 5 gennaio scorso dopo l'indagine a suo carico per maltrattamenti sulla moglie. La decisione è arrivata dopo che nei giorni scorsi il T facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.