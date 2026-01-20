Claudia Pecoraro ha rassegnato le dimissioni dal consiglio comunale di Salerno a causa di incompatibilità con il nuovo incarico in regione Campania. La sua scelta segna un cambio significativo nel panorama politico locale, mentre le comunicazioni ufficiali si concludono con auguri di buon lavoro. Questa decisione riflette le dinamiche di impegno pubblico e il rispetto delle norme che regolano le cariche elettive.

Tempo di lettura: 2 minuti “Auguro a lei, alla giunta e al consiglio tutto un buon lavoro”. Quella che in altri tempi sarebbe stata una conclusione formale di una lettera, oggi tuona quasi come una presa in giro per la vice sindaca Paki Memoli, destinataria della missiva con la quale l’attuale assessore all’ambiente Claudia Pecoraro si è ufficialmente dimessa dalla carica di consigliere comunale di Salerno per incompatibilità con il nuovo incarico ricevuto in regione Campania. Il testo, probabilmente scritto prima, è stato inviato ieri, 19 gennaio, quando, alla luce delle dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, l’augurio di buon lavoro è a tempo più che determinato e al massimo durerà due settimane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dimissioni dal consiglio comunale della Pecoraro, auguri a tempo scaduto

