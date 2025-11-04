Precipita da un silos a 10 metri d'altezza operaio di 47 anni muore sul colpo a Rovigo
Tragedia sul lavoro nel Rodigino: un operaio di 47 anni è morto precipitando da un silos alto dieci metri alla Cooperativa Produttori di Mais di San Martino di Venezze. Inutili i soccorsi. È la seconda morte sul lavoro in Polesine in una settimana, riacceso l’allarme sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Precipita da un silos a 10 metri d’altezza, operaio di 47 anni muore sul colpo a Rovigo - Tragedia sul lavoro nel Rodigino: un operaio di 47 anni è morto precipitando da un silos alto dieci metri alla Cooperativa Produttori di Mais di San Martino ... Da fanpage.it
Cade da silos a 10 metri altezza, morto giovane operaio - (ANSA) – ROVIGO, 04 NOV – Un giovane operaio è morto cadendo da un Silos, ad un’altezza di circa 10 metri. Scrive msn.com
Cade da un silos a 10 metri d'altezza, operaio di 47 anni muore sul colpo - Un operaio di 47 anni è morto cadendo da un silos, a un'altezza di circa 10 metri. Scrive msn.com