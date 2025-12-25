Precipita per 10 metri da una seggiovia | gravissimo in ospedale

È gravissimo in ospedale un uomo di 32 anni di Mortara (Pavia) caduto per 10 metri da una seggiovia a Piancavallo (Pordenone) nella tarda mattinata di mercoledì 24 dicembre, a circa 1.600 metri di quota. L'uomo è stato operato d'urgenza all'ospedale di Udine. La rete s'impiglia negli scarponi. Il 32enne è rimasto impigliato con uno scarpone nella rete di protezione sotto il seggiolino, l'uomo è precipitato da 10 metri.

