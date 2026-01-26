pozzuoli alla necropoli di san vito le prime tracce del cristianesimo

Il 28 gennaio 2026, alle ore 10.00, presso la Necropoli di San Vito a Pozzuoli, si terrà il Convegno Nazionale di Studi dedicato alle prime tracce del cristianesimo nella zona. L'evento si propone di approfondire le testimonianze archeologiche e storiche relative all'inizio della diffusione cristiana in questa importante area archeologica. Un'occasione per conoscere meglio il patrimonio storico di Pozzuoli e il suo ruolo nel panorama religioso dell'antichità.

Tempo di lettura: 2 minuti Mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 10.00, la Necropoli tardoantica paleocristiana di San Vito ospiterà il Convegno Nazionale di Studi “Le prime tracce del cristianesimo a Pozzuoli”. La necropoli tardoantica paleocristiana di San Vito. Scoperte recenti”, promosso da Villaggio Letterario in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, con il contributo Ministero della Cultura. L’iniziativa, curata da Maria Luisa Tardugno e Anna Russolillo, è dedicata alla presentazione e alla discussione delle ricerche condotte nel sito, uno dei contesti più significativi dell’area flegrea per lo studio delle prime attestazioni del cristianesimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

