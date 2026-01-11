In Turchia con il Vescovo sulle tracce del primo cristianesimo

Dal 23 al 30 giugno, un viaggio in Turchia con il Vescovo per scoprire i luoghi del primo cristianesimo. Un pellegrinaggio che unisce fede e storia, offrendo un’occasione di riflessione e approfondimento. Le iscrizioni alla Ovet sono già aperte.

Sant' Apollinare di Gerapoli Vescovo Festa liturgica : 8 gennaio Fu un uomo di grande dottrina e santità, che operò in Frigia, nell'odierna Turchia, nel II secolo d.C. Fu un fiero difensore della fede cristiana contro gli errori del suo tempo, e per questo f - facebook.com facebook

