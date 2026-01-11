In Turchia con il Vescovo sulle tracce del primo cristianesimo
Dal 23 al 30 giugno, un viaggio in Turchia con il Vescovo per scoprire i luoghi del primo cristianesimo. Un pellegrinaggio che unisce fede e storia, offrendo un’occasione di riflessione e approfondimento. Le iscrizioni alla Ovet sono già aperte.
IL PELLEGRINAGGIO. Dal 23 al 30 giugno, le tappe del viaggio saranno piene di fede e di storia. Le iscrizioni alla Ovet sono già aperte. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Il viaggio del Papa: "La Turchia sia fattore di stabilità per la pace. Nazione legata al cristianesimo"
Leggi anche: Koopmeiners Juve, dalla Turchia lanciano un’indiscrezione a sorpresa: questo club sulle sue tracce! Ma ecco la posizione dei bianconeri
In Turchia con il Vescovo sulle tracce del primo cristianesimo.
In Turchia con il Vescovo sulle tracce del primo cristianesimo - Dal 23 al 30 giugno, le tappe del viaggio saranno piene di fede e di storia. ecodibergamo.it
Pellegrinaggio in Turchia col Vescovo. «Nella culla della Chiesa primitiva» - Si svolgerà in Turchia dal 23 al 30 giugno l’annuale pellegrinaggio diocesano, accompagnato dal Vescovo Francesco Beschi, e organizzato da Ovet. ecodibergamo.it
Papa Leone XIV a novembre in Turchia e Libano: annunciato il primo viaggio del pontificato con il 'nodo' di Hezbollah - Il primo viaggio di Leone XIV, annunciato dal Vaticano stamattina, è rivolto al Medio Oriente, prima in Turchia e successivamente in Libano dove è atteso tra la fine novembre e gli inizi di dicembre ... ilmessaggero.it
Sant' Apollinare di Gerapoli Vescovo Festa liturgica : 8 gennaio Fu un uomo di grande dottrina e santità, che operò in Frigia, nell'odierna Turchia, nel II secolo d.C. Fu un fiero difensore della fede cristiana contro gli errori del suo tempo, e per questo f - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.