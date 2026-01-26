Porsche regina di Daytona | strategia nebbia e sprint nella 24 Ore infinita?

La 24 Ore di Daytona 2026 ha mostrato ancora una volta come il successo nell'endurance dipenda da strategia, gestione delle condizioni climatiche e decisioni tempestive. La vittoria di Porsche testimonia l’importanza di prevedere e adattarsi alle variabili della gara, come la nebbia e i cambi di ritmo. In questa competizione, l’abilità di leggere la gara in anticipo si rivela fondamentale per raggiungere il traguardo.

La 24 Ore di Daytona 2026 conferma una certezza dell'endurance moderno: vince chi sa leggere la gara prima ancora che spingere. Porsche Penske centra la terza Rolex 24 consecutiva con la 963 di Nasr, Andlauer e Heinrich, chiudendo a 705 giri davanti alla Cadillac Whelen di Aitken, Derani e Blomqvist, battuta per appena un secondo e mezzo. Terza la BMW del Team WRT. La corsa si apre subito con un maxi-incidente alla prima curva che coinvolge prototipi e GT e porta alla prima neutralizzazione. Ma il momento chiave arriva nella notte, quando una fitta nebbia costringe la direzione gara a tenere la safety car in pista per oltre sei ore consecutive, record assoluto per la classica della Florida.

