Porsche firma il tris nella 24 Ore Daytona

Porsche Penske Motorsport conquista per il terzo anno consecutivo la vittoria nella Rolex 24 at Daytona, una delle più importanti gare endurance negli Stati Uniti. Nella 64ª edizione, la squadra composta da Felipe Nasr, Julien Andlauer e Laurin Heinrich ha prevalso nel finale, battendo la concorrenza e confermando la propria competitività in questa prestigiosa competizione.

Terza affermazione consecutiva per Porsche Penske Motorsport nella Rolex 24 at Daytona. Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich si impongono nella 64ma edizione della competizione americana battendo al termine di un finale emozionante la Cadillac n. 31 Whelen Engineering e la BMW n. 24 Team WRT. Porsche ha dominato la scena sin dai primi giri con la 963 n. 6 e successivamente con la n. 7. Nasr, a segno anche nel 2024 e nel 2025, si trionfa con Andlauer ed Heinrich ha tagliato il traguardo con 1 secondo e mezzo di margine nei confronti della Cadillac di Earl Bamber, Jack Aitken, Frederik Vesti, Connor Zilisch. La 24 Ore Daytona apre la stagione 2026 in pista! La Porsche 911 firma un record storico nel 2025 con 51.583 consegne globali, crescendo nonostante il calo complessivo del marchio e confermandosi il pilastro economico e identitario di Zuffenhausen.

