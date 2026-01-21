La 24 Ore Daytona apre la stagione 2026 in pista!

La 24 Ore Daytona apre la stagione 2026 nel mondo delle corse su pista. In concomitanza con il Rally di Montecarlo, si svolge la 64ª edizione di questa storica competizione, rappresentando il primo importante evento del calendario automobilistico. Un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo anno di sfide e competizioni nel settore delle corse di durata.

In concomitanza con Rally di Montecarlo, l’appuntamento di questo fine settimana è per la 64ma edizione della 24 Ore Daytona, la prima importante competizione agonistica per quanto riguarda il panorama delle ruote coperte. Porsche, Cadillac, BMW, Acura ed Aston Martin si sfidano in Florida per una delle corse più attese della stagione agonistica, opening round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC). Negli ultimi due anni il dominio è stato dato da Porsche Penske Motorsport che a differenza del FIA World Endurance Championship presenterà ancora due 963 private. Il costruttore tedesco ha monopolizzato la scena lo scorso anno nel catino di Daytona Beach prima di imporsi in tutte le classifiche al temine della stagione (piloti, costruttori e team). 🔗 Leggi su Oasport.it

